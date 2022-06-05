Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını

Yunanistan, 2021 yazında da orman yangınlarıyla mücadele etmişti. O dönemde Atina'nın kuzeyindeki ormanların önemli bir kısmının yanı sıra en büyük ikinci Yunan adası olan Euböa (Eğriboz) Adası'ndaki ormanların dörtte biri kül olmuştu. Çok sayıda Avrupa ülkesinin itfaiyeleri, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Yunanistan'a gitmişti.