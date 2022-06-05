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Yunanistan'da bir günde 61 orman yangını

Yunanistan'da çok sayıda orman yangını meydana geldi. İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı, "İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek" dedi. 6 AB ülkesinin itfaiyesi bu yaz Yunanistan'da konuşlandırılacak.

05.06.2022 20:51 - Son Güncelleme: 05.06.2022 20:52
Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını


Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde Cumartesi günü 61 orman yangını meydana geldi. Söz konusu yangınların biri, başkent Atina yakınlarındaki bir sahilde meydana geldi. İtfaiye, yangını kontrol altına almayı başardı.

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Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını

Cumartesi günü Atina'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülürken, aynı zamanda sert rüzgarlar da yaşandı.

Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını


İtfaiyenin aktardığı bilgilere göre, Ano Voula banliyösünde yangının yol açtığı duman nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi. İlk belirlemelere göre, çok sayıda evi hasara uğratan yangında yaralanan olmadı. Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık 300 itfaiye çalışanı, 65 araç, 2 helikopter ve 2 uçak yer aldı.

Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını


Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stilianides, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği nedeniyle bu yaz çok zorlu geçecek" diye konuştu.

Yunanistan’da bir günde 61 orman yangını

Yunanistan, 2021 yazında da orman yangınlarıyla mücadele etmişti. O dönemde Atina'nın kuzeyindeki ormanların önemli bir kısmının yanı sıra en büyük ikinci Yunan adası olan Euböa (Eğriboz) Adası'ndaki ormanların dörtte biri kül olmuştu. Çok sayıda Avrupa ülkesinin itfaiyeleri, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Yunanistan'a gitmişti.

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