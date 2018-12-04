Baba Bush için anma töreni

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için anma töreni düzenlendi.

4 Aralık 2018 Salı, 10:26:45 Güncelleme: 10:34:19
Baba Bush için anma töreni

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George Herbert Walker Bush için Kongre'de düzenlenen törene, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldı.

Baba Bush için anma töreni

Törene katılan Trump herhangi bir açıklama yapmadı.

Baba Bush için anma töreni

Sosyal medya hesabında cenaze töreninden görüntüler paylaşan ABD başkanı Donald Trump ise gönderisine "41'i unutma" notunu düştü.

Baba Bush için anma töreni

Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve "Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim." dedi.

Baba Bush için anma töreni

Kongre'de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesi'nden de yargıçlar katıldı.

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