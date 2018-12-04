Baba Bush için anma töreni

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için anma töreni düzenlendi. 94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George Herbert Walker Bush için Kongre'de düzenlenen törene, ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melanie Trump ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence katıldı. Törene katılan Trump herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabında cenaze töreninden görüntüler paylaşan ABD başkanı Donald Trump ise gönderisine '41'i unutma' notunu düştü. Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve 'Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim.' dedi. Kongre'de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesi'nden de yargıçlar katıldı. Kongre'de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesi'nden de yargıçlar katıldı. Anma töreni kapsamında Bush'un naaşının çarşamba gününe kadar Kongre'de tutulması planlanıyor.