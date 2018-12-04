Paris'teki son gösterilerin faturası ağır oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon Euro olduğu belirtildi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon Euro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.

4 Aralık 2018 Salı, 07:11:51 Güncelleme: 07:14:10
Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon Euro'luk hasara neden oldu.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

Haberlerde, bu miktarın, 24 Kasım'daki gösteriyle kıyaslandığında 3-4 kat daha fazla olduğu ve ateşe verilen araçların maliyetinin henüz hesaplanmadığı kaydedildi.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü markaların mağazaları, pastaneler ve otomobil galerilerinin bulunduğu caddede esnaf, gösteriler nedeniyle kepenk kapatmış, bazı iş yeri ve ATM'ler de yağmalanmıştı.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

400 MİLYON EURO ZARAR

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "sarı yeleklilerin" taleplerine cevap vermek için vatandaşların ödeme yükümlülüğü bulunan vergi ve kamu harcamalarının hızlı şekilde düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

"Sarı yelekliler"in protestolarınının ülke ekonomisindeki etkisinin "şiddetli" olduğuna işaret eden Le Maire, ülkedeki çeşitli sektörlerin bu durumdan zarar gördüğünü dile getirdi.

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