Paristeki son gösterilerin faturası ağır oldu

Paris'teki son gösterilerin faturası ağır oldu
Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "sarı yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon Euro olduğu belirtildi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararının yaklaşık 400 milyon Euro olduğuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarında yüzde 15 ile 20 arasında düşüş yaşandığını kaydetti.
4 Aralık 2018 Salı, 07:11:51 Güncelleme: 07:14:10
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