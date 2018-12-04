NASAdan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Dünyadalar...

NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba iddia! Dünyadalar...
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti. Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.
4 Aralık 2018 Salı, 20:33:49
Güncelleme: 20:36:03
NASA'dan uzaylılarla ilgili bomba bir iddia geldi!
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı ziyaret etmiş olabileceğini iddia etti.
Silvano P. Colombano, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Akıllı Sistemler Bölümünde çalışan bilim insanı Silvano P. Colombano, uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini, hatta Dünya dışı akıllı yaşam formlarının, hala mevcut olabileceğini söyledi.
Dünya dışı yaşam hakkındaki mevcut bakış açısının çok dar olduğunu söyleyen Colombano, üstün özellikleri olan yabancı bir yaşam formundan Dünya'ya yapılmış bir ziyareti gözden kaçırmış ve bunun "geleneksel karbon temelli yaşamdan" çok farklı olabileceğini ileri sürdü.