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Fransa yeniden yangın yeri! "Emeklilik reformu"na karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

09.01.2020 21:43 - Son Güncelleme: 09.01.2020 21:43
Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Ülkenin en önemli sendikalarından Genel İş Konfederasyonun (CGT) çağrısıyla Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Saint-Augustin Meydanı'na yürüdü.

Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHELE ETTİ
Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.

Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

370 BİN KİŞİ KATILDI
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki eylemde 16 kişi gözaltına alındı.

Sendikalara göre Paris'teki gösteriye 370 bin kişi katıldı.

Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Nantes kentindeki eylemde de göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Polis protestoculara karşı biber gazı kullandı.

Bordeaux'da eylemciler şehir merkezindeki tren garının elektriklerini kesti.

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