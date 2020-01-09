Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

Fransa yeniden yangın yeri! "Emeklilik reformu"na karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı
Fransa'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto etmek için yeniden sokağa çıktı. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.
09.01.2020 21:43
- Son Güncelleme: 09.01.2020 21:43
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHELE ETTİ
Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.
Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.
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