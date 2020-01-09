Fransa yeniden yangın yeri! Emeklilik reformuna karşı eylemde 16 kişi gözaltına alındı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHELE ETTİ

Emeklilik reformunun geri çekilmesini talep eden göstericiler, Macron karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı. Eylemciler, çok sayıda mağazanın camını kırdı, çevreye zarar verdi.

Gösteride polis ile protestocular arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazıyla müdahale etti.