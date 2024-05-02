Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi

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"AVRUPA'YI BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR"

Macron, Avrupa'nın çok yakın bir gelecekte meydana gelebilecek bir tehlike ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu ve "Her şey çok hızlı bir şekilde dağılabilir" dedi.