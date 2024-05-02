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Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer savaş senaryosu ile gündeme bomba gibi düştü. Batı basını savaş çığırtkanlığına devam ederken The Economist'e konuşan Macron, "Avrupa tehlikede" dedi ve Batı'nın nükleer savaş korkusunu gözler önüne serdi. The Economist, Macron'un ABD-Avrupa ittifakını yerle bir edeceğini ve Çin ile Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırıya geçeğini vurguladı. İşte, Macron'un felaket senaryosu...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 16:29 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 16:29
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi 1

Avrupa'yı nükleer savaş korkusu sardı. Batı basını nükleer savaş çığırtkanlığı yapmaya devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kehanet niteliğinde bir uyarı yayımladı ve gündemde bomba etkisi yarattı.

Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi 2

MACRON RESMEN KIYAMET SENARYOSU YAZDI

Elysée Sarayı'nda The Economist'e konuşan Macron, adeta kıyamet senaryosu ortaya koydu. The Economist, Macron'un, geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın geleceği ve nükleer yok oluşa ilişkin yaptığı konuşmanın ardından geldiğine dikkat çekti.

Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi 3

"AVRUPA'YI BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR"

Macron, Avrupa'nın çok yakın bir gelecekte meydana gelebilecek bir tehlike ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu ve "Her şey çok hızlı bir şekilde dağılabilir" dedi.

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