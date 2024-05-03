Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Senaristten jet cevap geldi! Necati Şaşmaz 24 tekrarda çektik demişti: Olay yaratan öpüşme sahnesi…

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında, konuk oyuncu olarak yer aldığı ve Necati Şaşmaz ile öpüşme sahnesinin gündeme damga vurduğu Kurtlar Vadisi hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Ünlü yıldız Andy Garcia ile birlikte diziye konuk olan Sharon Stone, kendilerine "cömert" bir ücret ödendiğini söyledi ve "Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Andy'ye bakıyordum, sanki onun da ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kimse bizi anlamıyordu." dedi. İşte, Sharon Stone'dan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı…