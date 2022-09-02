Türk kuşları yine dünya manşetlerinde! Foreign Affairs: Ukrayna - Rusya savaşının sürpriz kahramanı SİHA
Dünya'nın aklı hala Türk SİHA'larında. Her gün başka bir ülkenin manşetlerini süsleyen SİHA'lar bu kez Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Affairs, savaşın sürpriz kahramanı olarak SİHA'ları gösterdi.
Putin'in birliklerinin Ukrayna topraklarına saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu kış gelmeden Rusya'yı geriletmek için adımlar atılırken, ülkenin güneyinde bir karşı saldırı başlatıldı. Doğudaki Donbas ve kuzeydeki Harkov çevresinde de benzer operasyonlar için hazırlıklar yapılıyor. Putin, Ukrayna'nın doğusunu "adım adım" alacaklarını söylese de, hızı iyice yavaşlayan adımları hesaba katan Kiev, karşı saldırıya hazır.
Putin'in birliklerinin Ukrayna topraklarına saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna ordusu kış gelmeden Rusya'yı geriletmek için adımlar atılırken, ülkenin güneyinde bir karşı saldırı başlatıldı. Doğudaki Donbas ve kuzeydeki Harkov çevresinde de benzer operasyonlar için hazırlıklar yapılıyor. Putin, Ukrayna'nın doğusunu "adım adım" alacaklarını söylese de, hızı iyice yavaşlayan adımları hesaba katan Kiev, karşı saldırıya hazır.
HERKES KİEV'İN HIZLA DÜŞMESİNİ BEKLİYORDU AMA...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcında, uzmanların çoğu Kiev'in hızla düşmesini bekliyordu. Ukrayna kuvvetleri daha büyük ve daha iyi silahlanmış bir orduya karşı savaşıyordu. Rusya'nın birlikleri daha fazla muharebe tecrübesine ve finansmana sahipti. Soru, Moskova güçlerinin Ukrayna hükümetini devirip devirmeyeceği değil, rejim değişikliğinin ne zaman olacağıydı.
Ancak tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine, Ukrayna ordusu Rusya'nın başkente yönelik saldırılarını durdurmayı başardı ve Rus birliklerini geri çekilmeye zorladı. Rusya, başlangıçtaki hedefini toptan fetihten küçülttü ve şimdi savaş çoğunlukla Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki ezici taarruzlar ve karşı saldırılardan oluşuyor. Soru artık Kiev'in ne kadar dayanabileceği değil. Ukrayna hükümetinin işgal altındaki toprakları geri alıp alamayacağı...
UKRAYNA'NIN BAŞARISININ NEDENLERİ
Foreign Affairs, Ukrayna'nın bu beklenmedik başarısına değindi. "Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni var" ifadesinin kullanıldığı haber, şu cümlelerle devam etti:
Rus ordusunun lojistik beceriksizliği, erken hava üstünlüğünü sağlamadaki şaşırtıcı yetersizliği ve birliklerinin düşük morali bunda rol oynadı. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve ülkenin askerlerinin kararlılığı da öyle. Ancak bu açıklamalar hikayenin tamamını anlatmıyor. Ukrayna ordusu, sadece birliklerinin motivasyonu için değil, aynı zamanda teknik bilgisiyle de alkışlanmayı hak ediyor.
SON TEKNOLOJİLER VE YARATICI YOLLAR
Ukrayna'nın kinetik savaş alanında ve dışında en son teknolojileri kullandığını ve yaratıcı yeni yolları da kullanarak uyarlamalar yaptığını yazan dergi, Rus birliklerini ve ekipmanını imha edebilecek modifiye ticari insansız hava araçları konuşlandırdığını ifade etti. Ukrayna'nın, Rus birliklerinin hareketlerini neredeyse gerçek zamanlı olarak izlemek için ticari uydu verilerini kullandığını ifade eden haber şöyle devam etti: "Ve Kiev, topçuların hedefleri mümkün olan en verimli ve ölümcül şekilde bulmasına, hedef almasına ve imha etmesine yardımcı olan bir yazılım oluşturmak için bu uydu görüntüleri ile birlikte yapay zekayı akıllıca kullandı.