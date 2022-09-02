Türk kuşları yine dünya manşetlerinde! Foreign Affairs: Ukrayna - Rusya savaşının sürpriz kahramanı SİHA

Ancak tabii ki Kiev düşmedi. Bunun yerine, Ukrayna ordusu Rusya'nın başkente yönelik saldırılarını durdurmayı başardı ve Rus birliklerini geri çekilmeye zorladı. Rusya, başlangıçtaki hedefini toptan fetihten küçülttü ve şimdi savaş çoğunlukla Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki ezici taarruzlar ve karşı saldırılardan oluşuyor. Soru artık Kiev'in ne kadar dayanabileceği değil. Ukrayna hükümetinin işgal altındaki toprakları geri alıp alamayacağı...





UKRAYNA'NIN BAŞARISININ NEDENLERİ

Foreign Affairs, Ukrayna'nın bu beklenmedik başarısına değindi. "Ukrayna'nın şaşırtıcı başarısının birkaç nedeni var" ifadesinin kullanıldığı haber, şu cümlelerle devam etti:

Rus ordusunun lojistik beceriksizliği, erken hava üstünlüğünü sağlamadaki şaşırtıcı yetersizliği ve birliklerinin düşük morali bunda rol oynadı. Batı'nın Ukrayna'ya verdiği destek ve ülkenin askerlerinin kararlılığı da öyle. Ancak bu açıklamalar hikayenin tamamını anlatmıyor. Ukrayna ordusu, sadece birliklerinin motivasyonu için değil, aynı zamanda teknik bilgisiyle de alkışlanmayı hak ediyor.