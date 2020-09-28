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Ermeniler şokta: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Kritik noktanın kontrolü ele geçirildi

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği noktada Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor. Gelen son dakika haberine göre Ermenistan'ı işgal altındaki Dağlık Karabağ'la birleştiren Vardeniz-Ağdere otoyolunun kontrolü el değiştirdi. Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu. İşte bölgeden sıcak bilgiler.

28.09.2020 13:07 - Son Güncelleme: 28.09.2020 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





