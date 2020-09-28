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Ermeniler şokta: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Kritik noktanın kontrolü ele geçirildi
Ermeniler şokta: Azerbaycan ordusu ilerliyor! Kritik noktanın kontrolü ele geçirildi
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği noktada Azerbaycan ordusu hızla ilerliyor. Gelen son dakika haberine göre Ermenistan'ı işgal altındaki Dağlık Karabağ'la birleştiren Vardeniz-Ağdere otoyolunun kontrolü el değiştirdi. Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu. İşte bölgeden sıcak bilgiler.
28.09.2020 13:07
- Son Güncelleme: 28.09.2020 13:17
Yaz mevsiminde sıcak noktanın hayli uzağında gerçekleşen çatışmaların ardından 27 Eylül sabah 08.10'da yeni savaş başladı, dünya saniye saniye izliyor.
Ermenistan'ın saldırıya geçmesinin ardından Azerbaycan ordusu ağır şekilde yanıt verdi,. Milliyet'te yer alan habere göre Dağlık Karabağ'dan peş peşe patlama sesleri geliyor.
Uluslararası haber ajansı Reuters, 2016'dan bu yana Kafkasya'da taraflar arasındaki en şiddetli çatışmaların yaşandığını bildiriyor.
Kafkasya'nın dünya piyasasına sunulan petrol ve doğalgazın taşındığı koridor olduğunu aktaran Reuters, Ermenilerin ağır kayıp verdiğini duyurdu.
Ermenilerin işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesel yönetimi, Pazar sabahından bu yana 15 Ermeni askerin daha öldüğünü açıkladı. Böylece, Ermeni ordusu çatışmalarda 31 askerini kaybetti.