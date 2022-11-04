Çin roketi düştü mü? Kontrolden çıkan Çin roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü

Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi yarın ya da cumartesi günü Dünya'ya düşecek. ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya'da nereye düşeceği ise dün yaşanan gelişmelere göre belli değildi.