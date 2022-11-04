Çin roketi düştü mü? Kontrolden çıkan Çin roketi Pasifik Okyanusu’nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü
'Çin roketi kontrolden çıktı' bu cümle son günlerde sıklıkla karşınıza çıkıyordur. Kontrolden çıkan Çin roketinin nereye düşeceği herkeste merak konusu. Çin uzay roketinin düşeceği şehirler arasında İstanbul da yer alıyor. İspanya da hava sahasının bir kısmını kapattı. Ancak korkulan olmadı ve kontrolden çıkan Çin roketi Pasifik Okyanusu'nun orta-güney bölgesinde atmosfere girerek yeryüzüne düştü! İşte detaylar...
Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi yarın ya da cumartesi günü Dünya'ya düşecek. ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya'da nereye düşeceği ise dün yaşanan gelişmelere göre belli değildi.
Havacılık ve uzay şirketi Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabından roketin düşebileceği tahmini lokasyonlarla ilgili bir harita paylaşan şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Öte yandan uzay endüstrisi liderleri, Çin'i kontrolsüz şekilde Dünya'ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan 31 Ekim'de yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan Adası'nda yer alan Wenchang fırlatma alanından yerel saatle 15.37'de uzaya fırlatıldığı bildirilmişti.