Aşırı ’gaz’a geldi hastanelik oldu! Yellenerek para kazanan Stephanie Matto göğsünde ağrı hissedince...

GÖĞSÜNDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİ

Dailystar'da yer alan habere göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.