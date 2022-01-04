Aşırı 'gaz'a geldi hastanelik oldu! Yellenerek para kazanan Stephanie Matto göğsünde ağrı hissedince...
Çıkardığı gazı kavonazlayıp tanesini bin dolardan satan ve haftalık 70 bin dolarlık bir gelir elde eden Stephanie Matto hastanelik oldu. Talepleri yetiştirebilmek için aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde ağrı hissetti. Yapılan testlerde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını için Stephanie Matto işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
ABD'li sosyal medya fenomeni Stephanie Matto, çıkardığı gazı kavanozlayıp satarak haftalık 70 bin dolar kazanıyor.
Ancak fenomenin taleplere yetişebilmek adına daha fazla yellenme girişiminde bulunması hastanede son buldu.
GÖĞSÜNDE ŞİDDETLİ BİR AĞRI HİSSETTİ
Dailystar'da yer alan habere göre; hayranlarından aldığı siparişler doğrultusunda aşırı gaz çıkarmaya çalıştığından dolayı göğsünde şiddetli bir acı hissettiğini ifade eden 31 yaşındaki fenomen, yapılan kan ve EKG testlerinde kalp krizi belirtilerine rastlanıldığını ve bu yüzden işini bırakmak zorunda kaldığını açıkladı.
TALEPLERE YETİŞİP DAHA FAZLA GAZ ÇIKARMAK İÇİN...
Geçtiğimiz Kasım ayından itibaren çıkardığı gazı kavanozda muhafaza ederek hayranlarına satmaya başlayan Stephanie, talepleri karşılamak için sürekli lifli yiyecekler yediğini açıklamıştı.
Bu yolla haftada elli kavanoz üretebilen Steph, doktorlara gazını sattığını söyleyemediği için uyguladığı diyeti anlattı.
İTİRAF VİDEOSUNU 7.1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Stephanie Matto'nun Tiktok üzerinden hayranlarına gazını sattığını itiraf ettiği video, toplamda 7.1 milyon kişi tarafından izlendi.