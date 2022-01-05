Kainatın dengesi bozuldu! Kerküklü Darya Kamil Erkekler Kainat Güzeli oldu! Kamil’in mesleği de şaşırttı

Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur." ifadelerine yer verdi.