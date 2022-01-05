Kainatın dengesi bozuldu! Kerküklü Darya Kamil Erkekler Kainat Güzeli oldu! Kamil'in mesleği de şaşırttı
2022 Erkekler Kainat Güzeli Irak'tan çıktı! Irak'ta düzenlenen ve 15 ülkenin katıldığı '2022 Erkekler Kainat Güzeli' yarışmasında birinci sporcu ve hekim Darya Kamil seçildi. Kerküklü Kamil kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kamil'i beğenenler de oldu, "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" "Kainatın dengesi" şeklinde yorumlar geldi. İşte karşınızda Kerküklü Kamil...
15 ülkenin katılım gösterdiği 2022 Erkekler Kainat Güzeli yarışmasında sporcu ve spor hekimi Darya Kamil, birinci seçildi.
Kerküklü Darya Kamil'i beğenmeyenler sosyal medyada, "Korona nedeniyle yarışmaya kimse katılmamış mı" yorumunda bulunarak tepki gösterdiler.
Arap dünyası düzeyinde gençleri, çocukları, yaşlıları ve hayır kurumlarını desteklemeyi esas alıyorum. Ve hayalim spor alanında bir iz bırakmak, fakir ve yetimlere yardım etmek. İnsani veya hayır amaçlı olmayan hiçbir unvanın benim için bir anlamı yoktur." ifadelerine yer verdi.
Darya Kamil'in Kainat Güzeli seçilecek kadar etkileyici bir yanının bulunmadığına dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları, sokakta onun gibi binlerce erkeğin bulunduğunu söyleyerek yarışma sonuçlarını ti'ye alan ifadeleri kullandılar.