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ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin batı kıyısında etkili olan kar, doğu yakasına doğru ilerledi. Tipi nedeniyle uçuşlar iptal ediliken başkent Washington'da eğitime ara verildi. Kar fırtınasından Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden da nasibini aldı. Biden yarım saat uçağından çıkamadı. Alınan önlemlerin ardından Biden uçağından inebildi.

04.01.2022 14:51 - Son Güncelleme: 04.01.2022 14:53
ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı


ABD Başkanı Joe Biden, yılbaşı tatilinden Washington'a dönerken kar sürpriziyle karşılaştı.

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ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı


Tipi yüzünden uçağından inemeyen Biden ve ekibi, 30 dakika uçakta bekledi.

ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı


Alınan önlemlerin ardından Biden uçağından inebildi.

ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı


ABD Başkanı, Andrews Hava Kuvvetleri Üssü`nden Beyaz Saray`a arabayla gitti.

ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı


Sert hava koşulları başkent Washington`daki resmi kurumları da kapatmaya zorladı. Bölge genelinde eğitime ara verildi.

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