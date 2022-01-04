ABD Başkanı Joe Biden kar fırtınasından nasibini aldı! Yarım saat uçağında mahsur kaldı
Geçtiğimiz günlerde ABD'nin batı kıyısında etkili olan kar, doğu yakasına doğru ilerledi. Tipi nedeniyle uçuşlar iptal ediliken başkent Washington'da eğitime ara verildi. Kar fırtınasından Washington'a dönen ABD Başkanı Joe Biden da nasibini aldı. Biden yarım saat uçağından çıkamadı. Alınan önlemlerin ardından Biden uçağından inebildi.
04.01.2022 14:51
- Son Güncelleme: 04.01.2022 14:53
Sert hava koşulları başkent Washington`daki resmi kurumları da kapatmaya zorladı. Bölge genelinde eğitime ara verildi.