Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı
Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisi tam 5 hafta boyunca sürdü. Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.
16.08.2021 11:57
- Son Güncelleme: 16.08.2021 11:59
Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi.