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Haberler Dünya Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Fransa'da koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisi tam 5 hafta boyunca sürdü. Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

16.08.2021 11:57 - Son Güncelleme: 16.08.2021 11:59
Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi.

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Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Başkent Paris'te beş haftadır üst üste düzenlenen gösterilerden Porte Doree-Clichy Meydanı hattındaki protesto, bazı göstericilerin alanda yeniden toplanmasıyla hareketlendi.

Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Polis, dağıtmak için gösteriye müdahale ederken göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Protestoya katılan Indiana, yaptığı açıklamada, hükümetin belirli mekanlara giriş için uygulamaya koyduğu Kovid-19 sağlık ruhsatının dolandırıcılık olduğunu, buna karşı çıkmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Aşı karşıtları Fransa sokaklarını inletti! Beş haftadır üst üste süren protestolar ülkeyi karıştırdı

Göstericilerden Fransız Müslüman Laurent da 3 yılı aşkın süredir Sarı Yelekli "öfkeli bir vatandaş" olduğunu belirtti.

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