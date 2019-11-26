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Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

Türkiye sınırında, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Koridoru' olarak düşündükleri bölgedeki projeleri Katar Emiri Tamim'in de beğendiğini söyleyerek, "Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

26.11.2019 17:14 - Son Güncelleme: 26.11.2019 17:17
Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

3-4 Aralık'ta Londra'da düzenlenecek NATO zirvesinden sonra Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında 4'lü toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zirvede 'Güvenli Bölge'deki yatırımlar için destek konusunu gündeme getirecek.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

Katar dönüşünde bu konuyla ilgili uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Uluslararası donörler toplantısını biz gündeme getireceğiz. Sayın Trump'a, sayın Putin'e ve Sayın Tamim'e bu konuları açtım. Katar NATO ülkesi değil; ama bu konularda hasas bir ülke. 'Barış Koridoru' olarak düşündüğümüz bölgedeki projeleri ben Katar Emiri Tamim'e vermiştim. Sayın Tamim de projelerimizi beğendi. Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

'TÜM DÜNYADA ÖRNEK HALİNE GELECEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeye yapılması planlanan konutlar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

Erdoğan, "Özellikle Tel Abyad ve Resulayn arasında bir adım atabiliriz. 120 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre derinlikte konutların yapımının başlaması bile gerek Suriye'de, gerekse tüm dünyada mültecilerle ilgili gelişmelere bir örnek haline gelecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje uygulaması yok. Gerçekleşirse ilk defa burada olacak. Özellikle konutlar, hastane, okul, ibadethane ve sosyal donatılar görenleri büyülüyor. Böyle bir adımın atılması takdir topluyor" diye konuştu.

Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

Katar'ın da bu projeye destek verebileceğini belirten Erdoğan, "Birlikte bu çalışmaları yürütebiliriz noktasındalar. Başka da çıkış yolu pek yok" dedi.

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