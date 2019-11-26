Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek

Erdoğan, "Özellikle Tel Abyad ve Resulayn arasında bir adım atabiliriz. 120 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre derinlikte konutların yapımının başlaması bile gerek Suriye'de, gerekse tüm dünyada mültecilerle ilgili gelişmelere bir örnek haline gelecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje uygulaması yok. Gerçekleşirse ilk defa burada olacak. Özellikle konutlar, hastane, okul, ibadethane ve sosyal donatılar görenleri büyülüyor. Böyle bir adımın atılması takdir topluyor" diye konuştu.