Başkan Erdoğan açıkladı: Barış Koridoru'ndaki konut projesi dünyaya örnek teşkil edecek
Türkiye sınırında, Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge'de oluşturulacak yerleşim yerine 1 milyon Suriyeli'nin yerleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Barış Koridoru' olarak düşündükleri bölgedeki projeleri Katar Emiri Tamim'in de beğendiğini söyleyerek, "Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.
Katar dönüşünde bu konuyla ilgili uçakta gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, "Uluslararası donörler toplantısını biz gündeme getireceğiz. Sayın Trump'a, sayın Putin'e ve Sayın Tamim'e bu konuları açtım. Katar NATO ülkesi değil; ama bu konularda hasas bir ülke. 'Barış Koridoru' olarak düşündüğümüz bölgedeki projeleri ben Katar Emiri Tamim'e vermiştim. Sayın Tamim de projelerimizi beğendi. Bu konutları yaparsak dünyaya örnek teşkil edecektir" dedi.
Erdoğan, "Özellikle Tel Abyad ve Resulayn arasında bir adım atabiliriz. 120 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre derinlikte konutların yapımının başlaması bile gerek Suriye'de, gerekse tüm dünyada mültecilerle ilgili gelişmelere bir örnek haline gelecektir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje uygulaması yok. Gerçekleşirse ilk defa burada olacak. Özellikle konutlar, hastane, okul, ibadethane ve sosyal donatılar görenleri büyülüyor. Böyle bir adımın atılması takdir topluyor" diye konuştu.