Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi
Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi. Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde düzenlenen fuara çok sayıda ülkeden kişi katıldı.
26.06.2019 07:21
- Son Güncelleme: 26.06.2019 07:21
Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi.
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