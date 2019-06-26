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Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi. Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde düzenlenen fuara çok sayıda ülkeden kişi katıldı.

26.06.2019 07:21 - Son Güncelleme: 26.06.2019 07:21
Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Rusya'da aralarında S-400 hava savunma füze sisteminin de sergilendiği 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" başladı.

Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde yapılan Armiya-2019 forumu kapsamında askeri-teknik malzemelerinin sergilendiği fuar düzenlendi.

Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi.

Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Yaklaşık bin 300 işletmenin 27 binden fazla askeri teknik ürününü tanıttığı fuarda, aralarında Türkiye, Azerbaycan, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerin savunma sanayisinden de örnekler gösterildi.

Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Forumun açılışında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Rusya'da bilimsel teknik süreç de dahil olmak üzere, savunma sanayisinin engellenmesine yönelik uygulanan yaptırımlara rağmen, savunma sanayisindeki işletmeler ayakta durabilmiş ve gelişmiştir." dedi.

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