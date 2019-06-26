Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi

Fuarda, Rusya Savunma Sanayisine ait ağır ve hafif silahlar katılımcıların ilgisine sunulurken, Rus ordusunun kullandığı S-400 ve S-300 hava savunma füze sistemleri, Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri, tanklar, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçakları sergilendi.