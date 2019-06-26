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İşte Türkiye'nin satın aldığı S-400'ler! Armiya-2019'da S-400'lerle gövde gösterisi (Video)

26.06.2019 15:51

Moskova'da 5. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" kapsamındaki fuarda S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi. Rusya Savunma Bakanlığının organizasyonuyla Kubinka şehrinde düzenlenen fuara çok sayıda ülkeden kişi katıldı. Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2019" kapsamındaki fuarda Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma füze sistemi sergilendi. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında detayları aktardı.


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