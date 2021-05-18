Vav TV İzle

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü durdurmak için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken gelen son dakika haberi şoke etti. Koronavirüsün yeni belirtilerinin ortaya çıktığı açıklandı. İşte koronavirüsün pençesindeki Hindistan'daki doktorların açıkladığı yeni belirtiler...

18.05.2021 10:10 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:10
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

Dünya genelinde on milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarcasının da canına mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti.

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!

Öksürük, tat veya koku kaybı Kovid-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.