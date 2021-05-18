Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat!
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılında ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü durdurmak için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken gelen son dakika haberi şoke etti. Koronavirüsün yeni belirtilerinin ortaya çıktığı açıklandı. İşte koronavirüsün pençesindeki Hindistan'daki doktorların açıkladığı yeni belirtiler...
18.05.2021 10:10
- Son Güncelleme: 18.05.2021 10:10