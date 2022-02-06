ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

MÜLTECİ KRİZİ

Temsilciler Meclisi ve Senato milletvekilleriyle Perşembe günü yapılan altı saatlik kapalı toplantılarda yetkililer, Putin'in seçeneklerinden en agresif olanı seçmesi halinde, başkent Kiev'i hızla kuşatabileceği veya ele geçirebileceği Zelensky'yi görevinden edebileceği konusunda uyardı.