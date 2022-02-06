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ABD'den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime kilitlenmiş durumdayken ABD'den şoke eden bir senaryo ortaya atıldı. ABD'de istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapıldı.

06.02.2022 11:03 - Son Güncelleme: 06.02.2022 11:03
ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

ABD'de Joe Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, geçtiğimiz hafta milletvekillerine Rus ordusunun Ukrayna'yı tam bir işgal için ihtiyaç duyacağı güçlerin yüzde 70'ini bir araya getirdiğine inandıklarını söyledi.

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ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

Ayrıca Rus lider Vladimir Putin'in sunduğu seçenekler arasında şimdiye kadarki en karamsar tablo ortaya çıktı.

ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

MÜLTECİ KRİZİ
Temsilciler Meclisi ve Senato milletvekilleriyle Perşembe günü yapılan altı saatlik kapalı toplantılarda yetkililer, Putin'in seçeneklerinden en agresif olanı seçmesi halinde, başkent Kiev'i hızla kuşatabileceği veya ele geçirebileceği Zelensky'yi görevinden edebileceği konusunda uyardı.

ABD’den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir

Ayrıca, işgalin Avrupa kıtasında milyonlarca kişinin kaçmasına neden olacak büyük bir mülteci krizine yol açabileceği konusunda da uyarıda bulundular.

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