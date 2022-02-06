ABD'den şok Ukrayna-Rusya senaryosu: 50 bin sivil ölebilir
Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime kilitlenmiş durumdayken ABD'den şoke eden bir senaryo ortaya atıldı. ABD'de istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yapıldı.
06.02.2022 11:03
- Son Güncelleme: 06.02.2022 11:03
MÜLTECİ KRİZİ
Temsilciler Meclisi ve Senato milletvekilleriyle Perşembe günü yapılan altı saatlik kapalı toplantılarda yetkililer, Putin'in seçeneklerinden en agresif olanı seçmesi halinde, başkent Kiev'i hızla kuşatabileceği veya ele geçirebileceği Zelensky'yi görevinden edebileceği konusunda uyardı.