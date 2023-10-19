İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili yalanlar ve gerçekler! Manipülasyonlar tek tek ifşa oldu | İşte tüm detaylar...

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Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor. 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.

