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İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili yalanlar ve gerçekler! Manipülasyonlar tek tek ifşa oldu | İşte tüm detaylar...

Soykırımcı İsrail günlerdir, Gazze'yi ölüm kıskacına alarak katliam yapıyor. Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek verirken Türkiye'de de İsrail yanlısı bazı kesimler taraf alarak sosyal medyadan algı operasyonuna soyundu. Sosyal medyada İsrail'i aklamaya çalışan hesapların operasyonları İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından tek tek ifşa edildi. İşte Gazze saldırılarında yalanlar ve gerçekler...

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 22:26 Güncelleme 19 Ekim 2023, 22:57
İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili yalanlar ve gerçekler! Manipülasyonlar tek tek ifşa oldu | İşte tüm detaylar... 1

Katil İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında yeni bir katliama imza atıyor. 7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonunun ardından saldırılarının dozunu artıran İşgalci İsrail kadın, çocuk, yaşlı dinlemeden adeta soykırıma başladı. Gazze'de elektiriği suyu ve gıdayı kesen İsrail bir de fosfor bombası kullanarak savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail son olarak dün dünyanın vicdanını sızlatan bir alçaklığa imza attı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili yalanlar ve gerçekler! Manipülasyonlar tek tek ifşa oldu | İşte tüm detaylar... 2

İSRAİL HASTANEYİ VURDU
İşgalci İsrail Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda çoğunluğu kadın ve çocukların olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile ilgili yalanlar ve gerçekler! Manipülasyonlar tek tek ifşa oldu | İşte tüm detaylar... 3

BATI VE ABD AÇIK DESTEK VERİYOR
Siyonist İsrail'e Batı ve ABD açık destek veriyor. İşgalcilere askeri destek sağlayan ABD Başkanı Joe Biden bugün de İsrail'i ziyaret ederek, "ABD İsrail'in yanında" mesajı verdi ve hastaneyi İsrail'in vurmadığını savundu.

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