Dünya Filistin için ayakta! Soykırımcı İsrail onlarca ülkede protesto ediliyor

Gazze 'deki el-Ehli Baptist Hasnanesi'ni bombalayarak 500'den fazla sivili öldüren İsrail , gözünü Kudüs Hastanesi'ne de dikti. Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin boşaltılmasını söyleyen İsrail, açıkça bir hastaneyi daha bombalayacağını ilan ediyor. Hastanenin içinde ise 12 bin sivil var.

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Gazze'de elektrik ve suyu keserek bölgeyi tam abluka içine alan İsrail, insani yardımların da bölgeye ulaşmasına engel oluyor. Refah Kapısı'nda yüzlerce tırlık yardım bekletiliyor, Gazze'ye alınmıyor. Öte yandan katil İsrail, Refah Kapısı'ndaki Filistinlileri de ölümle tehdit ediyor.

Hiçbir kutsala saygı göstermeyen, insan hayatını hiçe sayan İsrail, tüm dünyanın gözü önünde ve Batı'nın açık desteğiyle Gazze'de soykırıma imza atıyor.