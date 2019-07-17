Amerikan ordusu teyakkuzda! Milyonlar kişi uzaylıları görmek için 51.bölgeyi basacak

Dünyanın gizemini merak ettiği ama gizeminin bir türlü çözülemediği daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin çözülmesine izin vermediği bir yer; 51. Bölge. Bölgeye ne giriş sağlanıyor, ne görüntülenmesine izin veriliyor ne de içerisinde olup bitenleri bilen biri ortaya çıkıyor. Burada olan her şey devlet sırrından bile fazlası. Dünyanın gizemini çözemediği yer olarak nam salan 51.Bölge hakkında Facebook'ta ortaya çıkan akım milyonlar kişiyi örgütledi. Peki bu gizemli 51. Bölge'nin altında ne var?

17.07.2019 12:01 - Son Güncelleme: 17.07.2019 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





