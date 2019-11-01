Donald Trump'tan bomba sözler: Suikasta uğrarsam Melania ağlamaz
ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Geçmişte birçok kez eşiyle boşanacağı iddiası ile gündeme gelen Trump, bu kez de suikast açıklaması ile dünyanın gündemine oturdu.
Kendisine yapılacak herhangi bir suikast girişiminde eşi Melania Trump'ın "çok da fazla üzülmeyeceğini" söyledi. Trump'ın Melania hakkındaki bu sözleri şok etkisi yarattı.
01.11.2019 10:30
- Son Güncelleme: 01.11.2019 10:30
Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, eşiyle ilgili çok fazlaca konuşulan ilişkileri hakkında bir ipucu verdi.
Trump özel bir bağış etkinliğinde Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in 2017 yılında senatörlerin beyzbol oynadığı sahada gerçekleşen silahlı saldırı sonrası vurulmasından bahsetti.
Trump bundan bahsederken Scalise'in ne kadar çetin bir karakter olduğunu, eşinin hastanede hüngür hündür ağladığını unutamadığını belirtti.
Trump şakayla karışık, "Herkesin eşi yaşanan trajediye böyle bir tepki vermez, benimkinin de vermeyeceğini biliyorum" dedi.
Trump'ın şakayla karışık da olsa sarf ettiği bu sözler geçmişte gündeme gelen boşanma iddialarını hatırlattı.