Donald Trump'tan bomba sözler: Suikasta uğrarsam Melania ağlamaz

ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Geçmişte birçok kez eşiyle boşanacağı iddiası ile gündeme gelen Trump, bu kez de suikast açıklaması ile dünyanın gündemine oturdu.

Kendisine yapılacak herhangi bir suikast girişiminde eşi Melania Trump'ın "çok da fazla üzülmeyeceğini" söyledi. Trump'ın Melania hakkındaki bu sözleri şok etkisi yarattı.

01.11.2019 10:30 - Son Güncelleme: 01.11.2019 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





