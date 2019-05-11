Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi
Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi. Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ülkelere silah satan Almanya ve diğer AB'ye üye ülkeler eleştirildi.
11.05.2019 19:55
- Son Güncelleme: 11.05.2019 20:00
Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yer aldığı "Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun" adlı inisiyatif tarafından tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki 18 Mart Meydanı'nda düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ükelere silah satan Almanya ve diğer AB ülkelerine tepki gösterildi.
İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, Yemen'de Alman ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlarla bombalar atıldığını ve bugünün en büyük insani felaketin yaşandığını belirterek, Alman şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gibi Yemen'deki savaşa katılan ülkelere Alman hükümetinin onayıyla silah sattığını ifade etti.
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