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Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi. Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ülkelere silah satan Almanya ve diğer AB'ye üye ülkeler eleştirildi.

11.05.2019 19:55 - Son Güncelleme: 11.05.2019 20:00
Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Yemen'deki savaşa katılan ülkelere silah satan Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler protesto edildi.

Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yer aldığı "Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun" adlı inisiyatif tarafından tarihi Brandenburg Kapısı (Brandenburger Tor) önündeki 18 Mart Meydanı'nda düzenlenen protestoda, Yemen'deki savaşa katılan ükelere silah satan Almanya ve diğer AB ülkelerine tepki gösterildi.

Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

Üzerinde silah motiflerinin bulunduğu siyah bir tahtın meydana konulduğu gösteride, 4 kişi de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in maskelerini takarak eyleme katıldı.

Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, Yemen'de Alman ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlarla bombalar atıldığını ve bugünün en büyük insani felaketin yaşandığını belirterek, Alman şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gibi Yemen'deki savaşa katılan ülkelere Alman hükümetinin onayıyla silah sattığını ifade etti.

Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'da üretilen silahların Yemen'deki savaşta kullanıldığına işaret eden Hoffmann, bu ülkelerin de Yemen'deki insani felaketten sorumlu olduğunu vurguladı.

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