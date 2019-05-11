Almanya'da Yemen'deki savaşa silah satan AB ülkeleri protesto edildi

İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, Yemen'de Alman ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin ürettiği silahlarla bombalar atıldığını ve bugünün en büyük insani felaketin yaşandığını belirterek, Alman şirketlerin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün gibi Yemen'deki savaşa katılan ülkelere Alman hükümetinin onayıyla silah sattığını ifade etti.