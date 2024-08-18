Bilim dünyası bile şaşkın! Gizlemli mumyayı kimse açıklayamıyor

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Bilin dünyası gelişen teknolojiye rağmen bazı durumlarda "gizemi" çözemiyor. Arkeologlar, antik bir mezarda 65 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu düşünülen, ancak bilinen hiçbir insan ırkına benzemeyen esrarengiz mumyanın gizemini çözemedi.

ESRARENGİZ MUMYA

Mumya, yalnızca 350 gram ağırlığında ve tüm dişleri eksiksiz. Ancak asıl dikkat çekici olan, bu yaratığın fiziksel özellikleri: Alnı beklenmedik derecede aşağıda, burnu ezik ve burun delikleri geniş ve belirgin. Geniş bir ağız, ince dudaklar ve bir insanınkinden çok daha küçük bir vücut...