RAMAZAN İMSAKİYE
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Ceset war! Buça'da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor. Bahçe, sokak, arazi her yerden cesetler fışkırıyor. İşte dehşet görüntüleri...

11.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 11.04.2022 08:59
Ceset war! Buça’da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinden kurtarılan Başkent Kiev'e yakın yerleşim yerlerinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamış, özellikle Buça'daki görüntülerin ardından tüm dünya Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlamıştı.

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Ceset war! Buça’da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

1 Nisan'da Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Buça'da sivillerin cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor.

Ceset war! Buça’da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

Öldürülen siviller, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ceset torbasına konularak defni gerçekleştiriliyor.

Ceset war! Buça’da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

Rusya'nın kara ve hava saldırıları sonrası büyük yıkıma uğrayan Buça'da hayatını kaybeden sivillerden 21'i bir kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezarlığa koyulmuştu.

Ceset war! Buça’da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...

Geçtiğimiz gün bu siviller bir vinç yardımıyla çıkartılarak kimlik tespitleri yapılmış ve defnedilmişti.

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