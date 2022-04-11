Ceset war! Buça'da dehşete düşüren görüntüler! Toplu mezarlar...
Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor. Bahçe, sokak, arazi her yerden cesetler fışkırıyor. İşte dehşet görüntüleri...
11.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 11.04.2022 08:59
1 Nisan'da Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Buça'da sivillerin cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor.
Öldürülen siviller, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ceset torbasına konularak defni gerçekleştiriliyor.