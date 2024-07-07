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Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi

İngiltere'de İşçi Partisi'nin 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirmesinin ardından eski Başbakan Rishi Sunak, Downing Street'teki 10 Numara'dan taşındı. Nakliye kamyonu Sunak'ın eşyalarını taşırken İngiliz basını ise 10 Numara'nın kedisi Larry'nin beş başbakan değiştirdiğini hatırlattı ve İngiltere'de sürekli değişen iktidarı alaya aldı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 11:38
Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi 1

İngiltere'deki erken seçimde koltuğunu İşçi Partili Keir Starmer'a devreden Rishi Sunak, Downing Street'teki 10 Numara'dan taşındı.

Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi 2

Cumartesi günü Downing Street'e gelen nakliye aracı Sunak'ın son eşyalarını da topladı.

Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi 3

BEŞ BAŞBAKAN DEVİREN KEDİ

Cumartesi günü nakliye araçlarının Sunak'ın eşyalarını taşıdığı görülürken İngiliz medyası ise Downing Street'in müdavimi kedi Larry'nin beş başbakan devirdiğine dikkat çekti.

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