Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi

İngiltere'de İşçi Partisi'nin 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını devirmesinin ardından eski Başbakan Rishi Sunak, Downing Street'teki 10 Numara'dan taşındı. Nakliye kamyonu Sunak'ın eşyalarını taşırken İngiliz basını ise 10 Numara'nın kedisi Larry'nin beş başbakan değiştirdiğini hatırlattı ve İngiltere'de sürekli değişen iktidarı alaya aldı.