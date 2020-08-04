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ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi
ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi
Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nın Kuzey Carolina eyaletinin kıyılarına ulaştı. Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias'ın hızının 135 kilometreyi bulduğu belirtildi.
04.08.2020 15:33
- Son Güncelleme: 04.08.2020 15:33
Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.
Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.
Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.
Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.