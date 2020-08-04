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ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nın Kuzey Carolina eyaletinin kıyılarına ulaştı. Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias'ın hızının 135 kilometreyi bulduğu belirtildi.

04.08.2020 15:33 - Son Güncelleme: 04.08.2020 15:33
ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı.

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ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.

ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.

ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.

ABD'de koronavirüsten sonra şimdi de Isaias kabusu! Acil durum ilan edildi

Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.

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