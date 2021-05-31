Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Covid-32!
Dünya, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 ile savaşını hala sürdürürken ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün canlı yayındaki sözleri şoke etti. Katıldığı bir televizyon programında dünyayı hayrete düşüren Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi. İşte detaylar...
31.05.2021 16:28
- Son Güncelleme: 31.05.2021 16:28