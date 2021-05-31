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Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Covid-32!

Dünya, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 ile savaşını hala sürdürürken ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün canlı yayındaki sözleri şoke etti. Katıldığı bir televizyon programında dünyayı hayrete düşüren Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi. İşte detaylar...

31.05.2021 16:28 - Son Güncelleme: 31.05.2021 16:28
Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Coid-32!

Dünyaya diz çöktüren, resmi rakamlara göre 3,5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili, ünlü profesörün yaptığı açıklama şok etkisi yarattı.

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Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Coid-32!

KOVID-26 VE KOVID 32 UYARISI
ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısı geldi.

Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Coid-32!

Önde gelen hastalık uzmanı, halk sağlığının gelecekte yine tehlikelerle karşı karşıya kalacağını söyleyerek, koronavirüsün kökenlerine dair "tam bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Coid-32!

Baylor Tıp Fakültesi'nde moleküler viroloji ve mikrobiyoloji profesörü Peter Hotez, "Kovid-19'un kökenlerini tam olarak anlamazsak Kovid-26 ve Kovid-32 de çıkacak" dedi.

Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Coid-32!

ÖNLEMEK İÇİN ŞART
Pazar günü NBC televizyonunun "Meet The Press" programına konuk olan Hotez, virüsün nasıl ortaya çıktığına dair kesin sonuçlara varmanın, gelecekteki pandemileri önlemek için "şart" olduğunu söyledi.