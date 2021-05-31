Canlı yayında dünyayı şoke eden sözler! Covid-19'dan sonra Covid-26 ve Covid-32!

KOVID-26 VE KOVID 32 UYARISI

ABD'li ünlü viroloji ve mikrobiyoloji profesörünün uyarısıyla dünya dehşete düştü. Katıldığı televizyon programında şoke eden açıklamalarda bulunan profesörden, Kovid-26 ve Kovid-32 uyarısı geldi.