Aliya İzetbegoviç İslam düşmanlarına karşı bakın nasıl ant içmiş!
Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bosanski Samac'da 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen ülkenin ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç, doğumunun 93. yıl dönümünde özlemle anılıyor. Hayat felsefesi, adaletli tavrı ve mücadelesiyle Bosna Hersek'e ışık tutan Aliya İzetbegoviç, bıraktığı eser ve sözleriyle her zaman hatırlanacak.
Sahip olduğu derin bilgi birikimi nedeniyle "Bilge Kral" olarak da anılan Bosna Hersek'in lideri İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925'te ülkenin kuzeybatısındaki Bosanski Samac şehrinde dünyaya geldi. Lise eğitimini gördüğü Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli teşkilatın kurucusu olan İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist ve sonrasında ise komünist ideoloji ve uygulamalarına karşı çıktı.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'da yönetimi Komünist Parti yanlılarının alması üzerine ülke statüsü federal cumhuriyetlere ayrıldı. "Bilge Kral" o dönemde politik İslam'ı savundu ve komünist yöneticilerin hedeflerinden biri haline geldi. İzetbegoviç, 1946 yılında İslamcılık suçuyla üç yıl hapse mahkum edildi.
İZETBEGOVİÇ ESERLERİNDE İSLAM'I ANLATTI
Üç yıl süren hapis döneminin ardından İzetbegoviç, üniversite eğitimini tamamlayarak 1970 yılında en önemli eserlerinden "İslam Deklarasyonu"nu kaleme aldı. İzetbegoviç'in bu eseri 1983 yılında soruşturma altına alındı ve "Bilge Kral" Mladi Müslümani adlı teşkilatı yeniden örgütlemek suçundan bu sefer 14 yıl hapse mahkum edildi.