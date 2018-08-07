İtalya Bolognadaki patlama ardından ortaya çıkan dehşet verici tablo!

İtalya Bologna'daki patlama ardından ortaya çıkan dehşet verici tablo!
İtalya'nın kuzeyindeki Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 2 kişinin öldüğü, 60'dan fazlasının yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan tablo görenleri dehşete düşürdü.
7 Ağustos 2018 Salı, 11:43:18
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Bologna'da A1 otoyolunu A14'e bağlayan Casalecchio'da meydana gelen patlamada en az 2 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır olmak üzere 60'dan fazla kişi yaralandı.
Yaralılar arasında, bölgede yaşanan bir diğer kazanın ardından trafiği idare eden 11 jandarma ve 2 polis memurunun da bulunduğu aktarılırken olayda ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.
Yanıcı madde taşıyan bir kamyonla birkaç arabanın kaza yapmasıyla meydana gelen olayda, kazanın olduğu yere yakın bir araba, satış bayisindeki araçların alev almasının ardından patlamalar yaşandı.
Olayda yaklaşık 10 arabanın patladığı tahmin ediliyor.
Otoyol üst geçidinin bir kısmının çöktüğü belirtilirken, bölgede hala alevlerin olduğu ve müdahalenin sürdüğü aktarıldı.