"Tepkiler umurumda değil" Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

Dolgu maddelerine yaklaşık 2 bin dolar (29 bin 500 TL) harcamadan önce 20'li yaşlarında ince bir yüze ve kıvırcık saçlara sahip olan Pokreshchuk, yaptırdığı sayısız dolgu enjeksiyonunun ardından son derece çıkıntılı yanaklara sahip oldu.