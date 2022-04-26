"Tepkiler umurumda değil" Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...
Dünyanın en büyük yanaklı kadınını görenler gözlerine inanamıyor. 'Yanak kadın' olarak bilinen dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan Anastasia Pokreshchuk yanaklarıyla ilgi çekiyor. Ukraynalı influencer'ın fotoğraflarına ise binlerce beğeni geliyor. Söz konusu model, görünümünü bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdi. Yeni yanak görünümüne ilişkin Pokreshchuk, "Onları seviyorum, böyle görünmelerini istiyorum ve çok mutluyum." dedi.
26.04.2022 11:16 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:19
Ukraynalı Pokreshchuk, yüzünü daha da dolgunlaştırdığını iddia ettikten sonra yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı.