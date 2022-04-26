RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya "Tepkiler umurumda değil" Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

"Tepkiler umurumda değil" Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

Dünyanın en büyük yanaklı kadınını görenler gözlerine inanamıyor. 'Yanak kadın' olarak bilinen dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan Anastasia Pokreshchuk yanaklarıyla ilgi çekiyor. Ukraynalı influencer'ın fotoğraflarına ise binlerce beğeni geliyor. Söz konusu model, görünümünü bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdi. Yeni yanak görünümüne ilişkin Pokreshchuk, "Onları seviyorum, böyle görünmelerini istiyorum ve çok mutluyum." dedi.

26.04.2022 11:16 - Son Güncelleme: 26.04.2022 11:19
Tepkiler umrumda değil Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

33 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk, yüz hatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Tepkiler umrumda değil Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

"Dünyanın en büyük yanaklarına sahip kişisi" olarak nitelendirilen Pokreshchuk, bir kez daha dolgu yaptırdığını söyledi.

Tepkiler umrumda değil Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

Ukraynalı Pokreshchuk, yüzünü daha da dolgunlaştırdığını iddia ettikten sonra yeni görünümünü sosyal medyada paylaştı.

Tepkiler umrumda değil Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

Dolgu maddelerine yaklaşık 2 bin dolar (29 bin 500 TL) harcamadan önce 20'li yaşlarında ince bir yüze ve kıvırcık saçlara sahip olan Pokreshchuk, yaptırdığı sayısız dolgu enjeksiyonunun ardından son derece çıkıntılı yanaklara sahip oldu.

Tepkiler umrumda değil Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk yine dolgulandı! Ukraynalı influencer...

New York Post'un haberine göre, söz konusu model, görünümünü bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdi.

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