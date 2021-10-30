Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor
Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü olaya ilişkin çok çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusu hala çözülememişken bugün gelen yeni bir haber daha gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın konuştuğu olayda, soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Bugün gelen son haber ise davanın gizemini çözeceğe benziyor.
30.10.2021 14:33
- Son Güncelleme: 30.10.2021 14:35
Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü günden çok önce 'Rust' film setinde çalışan ekip üyeleri tehlikeyi sezdiler. Personelin daha önce gevşek silah güvenliğinden şikayet ettiği bildirildi.