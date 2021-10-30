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Alec Baldwin'in Halyna Hutchins'i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü olaya ilişkin çok çarpıcı detaylar gelmeye devam ediyor. Gerçek merminin silaha nasıl girdiği konusu hala çözülememişken bugün gelen yeni bir haber daha gündeme bomba gibi düştü. Dünyanın konuştuğu olayda, soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Bugün gelen son haber ise davanın gizemini çözeceğe benziyor.

30.10.2021 14:33 - Son Güncelleme: 30.10.2021 14:35
Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

Oscar'a aday gösterilen ünlü yıldız Alec Baldwin'in kazayla Halyna Hutchins'i öldürdüğü günden çok önce 'Rust' film setinde çalışan ekip üyeleri tehlikeyi sezdiler. Personelin daha önce gevşek silah güvenliğinden şikayet ettiği bildirildi.

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Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

Dünyanın konuştuğu olayda, soruşturma sürerken itiraflar da peş peşe geldi. Bugün gelen son haber ise davanın gizemini çözeceğe benziyor.

Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

21 Ekim sabahı, birkaç kamera ekibi üyesi, konaklama yerleri ile ayarlanan konum arasındaki uzun sürüşler ve güvensiz çalışma koşullarını protesto etmek için işi bıraktı o sabah yeni bir ekip işe alındı. Ama o öğleden sonra, New Mexico çölündeki küçük bir ahşap şapelde her şey çok ters gitti.

Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

Soruşturmanın göbeğinde olan kişilerden biri setteki silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed. 24 yaşında ve çok az deneyime sahip. Daha önce sadece bir uzun metrajlı filmi tamamlamış.

Alec Baldwin’in Halyna Hutchins’i öldürdüğü kazada sis perdesi aralanıyor

BOŞ ZAMANLARDA GERÇEK MERMİ İLE EĞLENCE
Hollywood'u sarsan trajedide soruşturmanın başlaması ile ihmallerde bir bir ortaya çıktı. Film ekibi üyelerinin boş zamanlarında hedef talimi için silahlarda gerçek mermiler kullandığına dair raporlar ortaya çıktı.

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