Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi
Dünya hala görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'i konuşuyor. Konuyla ilgili savcı ilk kez konuştu. Savcı Baldwin'in sette prova yaparken görüntü yönetmeninin öldürmesine neden olan silahı kimin doldurduğunu bildiğini söyledi. İşte detaylar
11.11.2021 14:55
- Son Güncelleme: 11.11.2021 14:55
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki ölümlü trajik kazanın yankıları sürüyor.
Filmin görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken davayı soruşturan Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu.