Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

SAVCI SON NOKTAYI KOYDU

Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken Savcı bu iddialara son noktayı koydu. Savcı sabotaj iddilarının asılsız olduğunu açıkladı.