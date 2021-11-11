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Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

Dünya hala görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'i konuşuyor. Konuyla ilgili savcı ilk kez konuştu. Savcı Baldwin'in sette prova yaparken görüntü yönetmeninin öldürmesine neden olan silahı kimin doldurduğunu bildiğini söyledi. İşte detaylar

11.11.2021 14:55 - Son Güncelleme: 11.11.2021 14:55
Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki ölümlü trajik kazanın yankıları sürüyor.

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Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

Filmin görüntü yönetmeni Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken davayı soruşturan Santa Fe İlçe Bölge Savcısı Mary Carmack Altwies uzun bir aradan sonra ilk defa konuştu.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

KAN DONDURAN İDDİA
Trajedide tüm oklar setin silah sorumlusu Hannah Gutierrez-Reed'i gösteriyordu. 24 yaşındaki Gutierrez-Reed'in avukatı aracılığıyla yazılı yaptığı 'Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı' açıklamasına Altwies'den cevap geldi.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

SAVCI SON NOKTAYI KOYDU
Reed'in bu sözleri kısa sürede olay ile ilgili 'kaza mı sabotaj mı' sorusunun sorulmasına neden olurken Savcı bu iddialara son noktayı koydu. Savcı sabotaj iddilarının asılsız olduğunu açıkladı.

Alec Baldwin’in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldürdüğü olayda flaş gelişme! Savcı kimin yaptığını söyledi

Altwies, 'Bazı savunma avukatlarının komplo teorileri ürettiğini ve 'sabotaj' kelimesini kullandığını biliyorum. Elimizde kanıt yok' ifadelerini kullandı. Sabotajın bir olasılık olup olmadığı sorulduğunda ise 'hayır' cevabını verdi.

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