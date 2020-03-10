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Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına "siper" kazdılar

Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açması özellikle Yunanistan'da büyük panik yarattı. Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazan Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle sığınmacıların sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor. Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

10.03.2020 10:38 - Son Güncelleme: 10.03.2020 10:48
Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına siper kazdılar

Yunanistan hudut birlikleri, Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları önlemek için sınır hattına siper kazıyor.

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Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına siper kazdılar

Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 12 gündür bekliyor.

Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına siper kazdılar

Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.

Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına siper kazdılar

Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazmaya devam eden Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle, sınır geçişlerini engellemeye çalışıyor.

Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına siper kazdılar

Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.

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