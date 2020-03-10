Göçmen korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı! Sınır hattına "siper" kazdılar
Türkiye'nin göçmenlere Avrupa kapılarını açması özellikle Yunanistan'da büyük panik yarattı. Yüksek sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardına siper kazan Yunanistan, burada beklettiği tüfekli askerlerle sığınmacıların sınırı geçmesini engellemeye çalışıyor. Yunan askerleri, ayrıca geçişlerin olduğu Meriç Nehri kıyısının bazı bölümlerine tel çit çekmeye başladı.
10.03.2020 10:38
- Son Güncelleme: 10.03.2020 10:48
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