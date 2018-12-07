Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

Afganistan'da yaşayan 7 yaşındaki 'Küçük Messi' Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban tehdidi sebebiyle yaşadığı kenti terk etmek zorunda kaldı.

7 Aralık 2018 Cuma, 11:29:29 Güncelleme: 11:41:33
Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

2016'da çöp poşetlerinden yaptığı Messi formasıyla fotoğrafı çekilince dünya çapında ün kazanan 7 yaşındaki Afgan Murtaza Ahmadi ve ailesi, Taliban'dan gelen tehditlerin ardından yaşadıkları şehri terk etmek zorunda kaldı.

Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

Afganistan'ın güneydoğusunda, nüfusunun çoğu Şii olan Gazne'de yaşayan ailenin başkent Kabil'e taşındığı bildirildi.

Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

Futbol gibi spor branşlarına karşı olduğu bilinen Talibanlı teröristlerin, 'Murtaza'yı bulursak parçalayacağız' dediği öğrenildi.

Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

AFP'nin haberine göre, aile 2016 yılında kısa bir süre Pakistan'a geçerek, sığınma talep etmiş ancak paraları bitince geri dönmek zorunda kalmıştı.

Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti

AFP'nin haberine göre, aile 2016 yılında kısa bir süre Pakistan'a geçerek, sığınma talep etmiş ancak paraları bitince geri dönmek zorunda kalmıştı.

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