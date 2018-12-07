Palalı grup dehşet saçtı

Toprak yolda araçla ilerleyen çift palalı grubun saldırısından kaçtı. Kenya'nın Maai Mahiu kenti yakınlarında araçla toprak yolda ilerleyen ABD'li çiftin önünü üç kişilik palalı saldırgan grup kesmeye çalıştı. Aracı süren kişinini önüne önce beyaz bir minibüs çıktı. Beyaz minibüsün ilerlemesinin ardından üç kişilik palalı saldırgan grubu araca doğru koşmaya başladı. O sırada araç sürücüsü hemen geri geri gitmeye başladı ve ardından gaza basarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çiftin dehşet anları kameralara yansıdı. Görüntülerin sonuna doğru polis aracı sesi geldiği ve küçük çaplı bir çatışma yaşandığı duyuluyor. Çift daha sonra bu görüntüleri Facebook hesaplarından paylaştı.