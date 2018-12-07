Palalı grup dehşet saçtı

Toprak yolda araçla ilerleyen çift palalı grubun saldırısından kaçtı.

7 Aralık 2018 Cuma, 10:26:32 Güncelleme: 10:27:28
Palalı grup dehşet saçtı

Kenya'nın Maai Mahiu kenti yakınlarında araçla toprak yolda ilerleyen ABD'li çiftin önünü üç kişilik palalı saldırgan grup kesmeye çalıştı.

Palalı grup dehşet saçtı

Aracı süren kişinini önüne önce beyaz bir minibüs çıktı.

Palalı grup dehşet saçtı

Beyaz minibüsün ilerlemesinin ardından üç kişilik palalı saldırgan grubu araca doğru koşmaya başladı.

Palalı grup dehşet saçtı

O sırada araç sürücüsü hemen geri geri gitmeye başladı ve ardından gaza basarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Palalı grup dehşet saçtı

Çiftin dehşet anları kameralara yansıdı.

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