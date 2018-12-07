ABDde kan donduran cinayet

ABD'de kan donduran cinayet
ABD'de vahşice bir cinayet yaşandı. Hamile karısı ve iki çocuğunu korkunç bir şekilde öldüren erkeğin gömdüğü cesetler bulunarak toprak altından çıkarıldı.
7 Aralık 2018 Cuma, 15:39:46
Güncelleme: 15:51:04
Hamile karısı ve iki çocuğunu vahşi şekilde öldüren erkeğin gömdüğü cesetler topraktan çıkarıldı.
İki çocuk annesi ve 15 haftalık hamile kadının üzerindeki kıyafetler, mahkemedeki kanıt odasına konuldu.
Kurbanın giydiği tişört renk değiştirmiş durumda.
İç çamaşırı ve sutyen de yine cinayet dosyasına girmiş bulunuyor.
Kurbanın üstündeki gömleğin gömülmeden önce çıkarıldığı dikkat çekiyor.