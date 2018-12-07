ABDde kan donduran cinayet

ABD'de kan donduran cinayet

ABD'de vahşice bir cinayet yaşandı. Hamile karısı ve iki çocuğunu korkunç bir şekilde öldüren erkeğin gömdüğü cesetler bulunarak toprak altından çıkarıldı.

7 Aralık 2018 Cuma, 15:39:46 Güncelleme: 15:51:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





