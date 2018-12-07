ABD'de kan donduran cinayet

ABD'de vahşice bir cinayet yaşandı. Hamile karısı ve iki çocuğunu korkunç bir şekilde öldüren erkeğin gömdüğü cesetler bulunarak toprak altından çıkarıldı.

7 Aralık 2018 Cuma, 15:39:46 Güncelleme: 15:51:04
ABDde kan donduran cinayet

Hamile karısı ve iki çocuğunu vahşi şekilde öldüren erkeğin gömdüğü cesetler topraktan çıkarıldı.

ABDde kan donduran cinayet

İki çocuk annesi ve 15 haftalık hamile kadının üzerindeki kıyafetler, mahkemedeki kanıt odasına konuldu.

ABDde kan donduran cinayet

Kurbanın giydiği tişört renk değiştirmiş durumda.

ABDde kan donduran cinayet

İç çamaşırı ve sutyen de yine cinayet dosyasına girmiş bulunuyor.

ABDde kan donduran cinayet

Kurbanın üstündeki gömleğin gömülmeden önce çıkarıldığı dikkat çekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti
Afgan Messi ve ailesi Taliban tehdidi nedeniyle yaşadıkları kenti terk etti