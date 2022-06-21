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Haberler Dünya 30 yılın en büyüğü! İngiltere'de kriz: Ulaşım durma noktasında

30 yılın en büyüğü! İngiltere'de kriz: Ulaşım durma noktasında

İngiltere'de son 30 yılın en büyük ulaşım krizlerinden biri yaşanıyor. Dün bagajları etkileyen teknik sorunlar nedeniyle, Heathrow Havalimanı'nda büyük kaos yaşanırken bugün de demiryollarınad kriz yaşandı. İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının başlattığı grev nedeniyle tüm ülkede ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Son 30 yılın en büyük grevi olarak değerlendirilen eyleme 40 binden fazla işçi katılıyor.

21.06.2022 15:25 - Son Güncelleme: 21.06.2022 15:28
30 yılın en büyüğü! İngiltere’de kriz: Ulaşım durma noktasında

İngiltere'de son 30 yılın en büyük ulaşım krizlerinden biri yaşanıyor. Dün bagajları etkileyen teknik sorunlar nedeniyle, Heathrow Havalimanı'nda büyük kaos yaşanırken bugün de demiryollarında kriz yaşandı.

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30 yılın en büyüğü! İngiltere’de kriz: Ulaşım durma noktasında

İngiltere'de, Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikasının başlattığı grev nedeniyle tüm ülkede ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

30 yılın en büyüğü! İngiltere’de kriz: Ulaşım durma noktasında

Grev nedeniyle trenlerin sadece beşte biri hizmet veriyor. Genellikle ana hatlarla sınırlı olan seferler, ancak 07.30-18.30 saatleri arasında yapılacak.

30 yılın en büyüğü! İngiltere’de kriz: Ulaşım durma noktasında

İngiltere'nin yanı sıra İskoçya ve Galler'de de çoğu tren gün boyunca çalışmayacak.

30 yılın en büyüğü! İngiltere’de kriz: Ulaşım durma noktasında

Euston, Waterloo ve London Bridge gibi yoğun istasyonların grev nedeniyle boş kaldığı görüldü.

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