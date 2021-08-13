ABD'nin SİHA'larla sivil katliamlarını görmeyen senatörler Türk SİHA'larından rahatsız
ABD iç siyasetinin üzerinde uzlaştığı en önemli konu Türkiye karşıtlığı haline gelirken, Beyaz Saray'a Türkiye aleyhtarı mektuplar yazmak ya da yasa tasarıları hazırlamak Washington'da zamanın ruhuna uygun şekilde dönemin modası haline geldi. ABD'li senatörler ülkelerinin SİHA'larla Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak, Somali ve Yemen'de yaptığı sivil katliamlarına ses çıkarmazken Türkiye'nin güvenlik için kullandığı SİHA'ları takıntı haline getirdi.
Biden ekibinin görevi devraldığı Ocak ayından Ağustos'a kadar, Türkiye aleyhine bir yasa tasarısının gündeme gelmediği ya da Başkan Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Türkiye'yi kötüleyen bir mektubun yazılmadığı ay olmadı. Eğer bunlardan biri gerçekleşmemişse mutlaka Türkiye'nin bölgede ihtilaf yaşadığı ülkelerle ABD arasında işbirliğini geliştirecek bir yasa tasarısı piyasaya sürülüyor. ABD iç siyasetini parselleyen lobilerin, dış politikayı kendi çıkarları için nasıl suistimal ettiklerinin farklı örnekleri Türk-Amerikan ilişkileri arşivine düzenli şekilde ekleniyor.
TÜRKİYE KARŞITLIĞI MODA OLDU
ABD iç siyasetinin üzerinde uzlaştığı en önemli konu Türkiye karşıtlığı haline gelirken, Beyaz Saray'a Türkiye aleyhtarı mektuplar yazmak ya da yasa tasarıları hazırlamak Washington'da zamanın ruhuna uygun şekilde dönemin modası haline geldi. Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri, Türkiye aleyhtarı politikalar trenine binerek icraatta bulunmanın konforuyla siyaset sahnesindeki yolculuklarını garanti altına alıyorlar.
ERMENİSTAN, YUNANİSTAN, İSRAİL VE RUMLAR SALDIRI BAŞLATTI
Türkiye ile ortak çıkarların önemini ve Atlantik İttifakı'nda işbirliğini her fırsatta vurgulayan Biden yönetiminin yüzleri iç politikaya dönük bileşenleri, Ankara'ya yönelik saldırgan tutumlarının merkezine Türk savunma sanayiini ve Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını yerleştirdi. Ortak olduğu F-35 projesinden çıkarılmasının, Türkiye'nin havadaki üstünlüğünü azaltmadığını, bilakis silahlı insansız hava aracı (SİHA) projeleri ile çok daha verimli bir süreç yakaladığını gören Ermenistan, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) şimdi de ABD siyasetindeki uzantıları aracılığıyla yeni bir saldırı başlattı.
27 SENATÖR TÜRKİYE KARŞITI MEKTUP YAZDI
ABD Kongresi'nin 27 üyesinin Türkiye'nin yürüttüğü SİHA projelerinin ABD'nin çıkarlarını tehdit ettiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Blinken'a yazdıkları mektup 10 Ağustos'ta basına yansıdı. Senato'nun iki kanadının üyelerinin de imza koydukları mektupta Türk SİHA'larının "istikrarsızlık kaynağı" olduğu öne sürüldü. Peki nerelerde istikrarsızlık yaratmış Türk SİHA'ları?