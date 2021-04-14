Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi. Öte yandan Ukrayna NATO'dan askeri destek istedi. İşte detaylar...
ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor" dedi.
Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı" ifadesini kullandı.