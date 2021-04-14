RAMAZAN İMSAKİYE
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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2 Rus askeri birliği ile 3 hava indirme birliğinin ülkesinin batıdaki sınırlarına konuşlandırıldığını bildirdi. Öte yandan Ukrayna NATO'dan askeri destek istedi. İşte detaylar...

14.04.2021 10:25 - Son Güncelleme: 14.04.2021 10:25
Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Severomorsk kentinde yetkililerle yaptığı toplantıda, ABD ve NATO'nun askeri eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı tehdit içeren askeri eylemlerde bulunduğunu belirten Şoygu, "Amerikan askeri birlikleri, Kuzey Amerika'daki bölgelerden Atlantik üzerinden Avrupa'ya sevk ediliyor. Askeri birliklerin Avrupa'da Rusya sınırlarına doğru hareketliliği devam ediyor. Birliklerin büyük kısmı Karadeniz ve Baltık bölgesinde bulunuyor" dedi.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

Şoygu, ABD ve NATO'ya ait 40 bin asker ve 15 bin askeri teçhizatın Rusya sınırlarına yakın bölgelerde konuşlandırılmasının beklendiğini kaydetti.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

"RUSYA, ABD VE NATO'NUN TEHDİTLERİNE KARŞI ÖNLEMLER ALDI"
ABD'nin Rusya sınırlarında keşif çalışmalarını ve Arktika'da askeri kapasitesini artırdığına da dikkati çeken Şoygu, Rusya'nın buna karşı gerekli önlemler aldığını belirtti.

Karadeniz'de savaş sesleri! Rusya'dan orduya talimat: Savaşa hazır olun!

Şoygu, "Kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde Batı ve Güney askeri bölgelerindeki birliklerin savaşa hazırlık durumuna ilişkin ani denetimler yapıldı. Üç hafta içinde 2 askeri birlik ve 3 hava indirme birliği, askeri eğitimlerin yapıldığı Rusya'nın batı sınırlarına başarıyla konuşlandırıldı" ifadesini kullandı.