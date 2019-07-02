ABD'li Falic ailesinden İsrail'e para akıyor!

YAHUDİ KURULUŞLARINA 20 MİLYON DOLAR YARDIM

Öte yandan, Simon ve eşi Jane'nin yanı sıra Simon'un kardeşleri Jerome ve Leon'un da aynı sektörde olduğu ve ağırlıklı olarak ABD ile Latin Amerika ülkelerindeki havaalanlarında iş yaptığı belirtilirken firmanın, sahip olduğu 180 dükkan ile 1.65 milyar dolar yıllık kazanç elde ettiği kaydedildi.

Falic Ailesi Özel Vakfı ve Segal Vakfı adlarıyla iki farklı yardım kuruluşunun sahibi olan Falic ailesinin, iki vakıf üzerinden dünya genelindeki Yahudi kuruluşlarına 20 milyon dolar para aktardığı ifade edildi.