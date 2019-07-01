GaleriDünya

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bugün ilk kez balıkçılar hükümetin izniyle ticari balık avına çıktı. Verilen bilgiye göre Japon balıkçıların aralık ayı sonuna kadar 227 balina avlayacağı belirtildi.

01.07.2019 15:28 - Son Güncelleme: 01.07.2019 15:33
Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

Japon balıkçılar, 33 yıl aradan sonra bugün ilk kez, hükümetin izniyle ticari balina avına çıktı. Balıkçılar aralık sonuna kadar toplam 227 balina avlayacak.

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

İngiliz Guardian gazetesine göre hükümet, av kotasını açıklamak için hafta sonunda Osaka'da yapılan G-20 Zirvesi'nin bitmesini bekledi.

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

Japonya, geçen yıl balinaların neslinin korunması için 1986'da ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıktığını açıklamıştı.

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

1951 yılından bu yana komisyon üyesi olan Japonya, uluslararası çevre örgütleri ve balina avına karşı olan ülkelerin tepkilerine rağmen, bilimsel amaçlı balina avına devam ediyordu. Daha sonra bu hayvanların etlerinin satıldığı öne sürüldü.

Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı

"JAPONYA BİLİMSEL AMAÇLI OLARAK HER YIL BİN BALİNA AVLADI"
Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çin'in sır gibi sakladığı gizli silahı ilk kez görüntülendi! İşte Çinlilerin yeni silahı
Çin'in sır gibi sakladığı gizli silahı ilk kez görüntülendi! İşte Çinlilerin yeni silahı