Japonya'da 33 yıl aradan sonra bir ilk! Gören bir daha baktı
Japonya'da 33 yıl aradan sonra bugün ilk kez balıkçılar hükümetin izniyle ticari balık avına çıktı. Verilen bilgiye göre Japon balıkçıların aralık ayı sonuna kadar 227 balina avlayacağı belirtildi.
01.07.2019 15:28
- Son Güncelleme: 01.07.2019 15:33
"JAPONYA BİLİMSEL AMAÇLI OLARAK HER YIL BİN BALİNA AVLADI"
Japon balıkçılar, Antarktika'da geçen yıl çıktıkları ve Mart ayında sona eren son bilimsel amaçlı avlarında toplam 333 minke balinası öldürmüştü. She Shepherd adlı uluslararası çevre koruma örgütüne göre, Japonya 1986'dan bu yana her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.
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