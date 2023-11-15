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Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni bastı! Hastane Müdürü Munir el-Berş’den onurlu duruş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam

Son dakika haberleri... Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana soykırımına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Şifa Hastanesi'ni hedef alan İsrail, bahane olarak da "Hamas saklanıyor"u kullanıyor. Binlerce kişinin sığındığı ve yaralıların tedavi edildiği Şifa Hastanesi, dün İsrail ordusu tarafından basıldı. Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 08:39 Güncelleme 15 Kasım 2023, 09:12
Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’ni bastı! Hastane Müdürü Munir el-Berş’den onurlu duruş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam 1

Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.

Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.

Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz." dedi.

Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’ni bastı! Hastane Müdürü Munir el-Berş’den onurlu duruş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam 2

İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’ni bastı! Hastane Müdürü Munir el-Berş’den onurlu duruş: Beni öldürmek istiyorsanız hazırım ama iş birliği yapmam 3

Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

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