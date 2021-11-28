Bilim Kurulu üyeleri yeni varyantı anlattı! 5 soruda Omicron (Nu varyantı) nedir?

ÇOK MU BULAŞICI?

Prof. Dr. Nurettin Yiyit: Virüsler mutasyon geçirir. Yani yapılarında ufak tefek değişiklik olur. Bunu da bizim bağışıklık sistemimizden, aşıdan kaçmak için yapıyor. Genelde tek bir değişiklik olurken, bu defa çok sayıda mutasyon aynı anda oldu. Bu virüs tehlikeli mi bilemiyoruz. Henüz gözlemleniyor. Her mutasyon tehlikeli değildir, bazıları hayırlıdır. Ancak Omicron çok daha hızlı yayılıyor. Tehlikeli olup olmadığını zaman içinde anlayacağız.