Nostradamus kitabında corona virüse (koronavirüs) tam 465 yıl önce işaret etmiş! 'Ve ikizler yılında, gece yaratıkları...'

Nostradamus kimdir?

14 Aralık 1503 yılında Fransa'nın güneyinde Saint Remy de Provence kasabasında dünyaya gelen, Michel de Nostredame, "Nostradamus" adıyla anıldı.

Geleceği görme yeteneği büyükbabaları Jehan de Saint Remy ve Pierre de Nostredame tarafından desteklenen Nostradamus, 1522′de tıp okumaya gittiği Montpellier Üniversitesi'nden üç yıllık eğitimden sonra mezun olarak başarılı bir doktorluk kariyeri yaptı. Nostradamus terimi Latince'de "bizim hanımımız" anlamına gelmekten ziyade "biz bizim olan şeyleri veriyoruz (damus)" ya da "biz derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz" anlamına gelir.