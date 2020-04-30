Nostradamus kitabında corona virüse (koronavirüs) tam 465 yıl önce işaret etmiş! 'Ve ikizler yılında, gece yaratıkları...'
Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame, Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog... 1503-1566 yılları arasında yaşayan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, kitaplarında düşüncelerini direk yazmak yerine semboller kullanmayı tercih ediyor. Yazdıklarını herkesin değil sadece geleceği öngörenlerin anlamasını isteyen Nostradamus'un yazılarını açıklamak oldukça zor. Nostradamus, Les Propheties isimli kitabında geçen corona virüs kehaneti ortaya çıktı! Nostradamus corona virüsü önceden bilmiş miydi? İşte Nostradamus'un kitabında geçen o yazı... 14 Aralık 1503 yılında Fransa'nın güneyinde Saint Remy de Provence kasabasında dünyaya gelen, Michel de Nostredame, "Nostradamus" adıyla anıldı.
Nostradamus kimdir?
14 Aralık 1503 yılında Fransa'nın güneyinde Saint Remy de Provence kasabasında dünyaya gelen, Michel de Nostredame, "Nostradamus" adıyla anıldı.
Geleceği görme yeteneği büyükbabaları Jehan de Saint Remy ve Pierre de Nostredame tarafından desteklenen Nostradamus, 1522′de tıp okumaya gittiği Montpellier Üniversitesi'nden üç yıllık eğitimden sonra mezun olarak başarılı bir doktorluk kariyeri yaptı. Nostradamus terimi Latince'de "bizim hanımımız" anlamına gelmekten ziyade "biz bizim olan şeyleri veriyoruz (damus)" ya da "biz derde deva olan şifa ilacını (pancea, panase) veriyoruz" anlamına gelir.
Nostradamus 1556 yılında kehanetlerini merak eden Kraliçe Catherine de Medici'nin de etkisiyle Kral II. Henry tarafından saraya çağrıldı. Kralın özel doktoru aynı zamanda sarayın astroloğu oldu. Dörtlü mısralar halindeki yaklaşık bin kehaneti içeren on ciltlik "Centuries" adlı eseri, Michel de Nostradamus'un kehanetleri adıyla yayınladı. 1566 yılında 1 Temmuz gecesi, 62 yaşında öldü.
465 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da, yıllar geçmesine denk gelen tarihsel olaylar sayesinde alayları galip geldi.
İkiz Kuleler kentini, Hitler'in gelişini ve II. Dünya Savaşı'nın gelişmesini , Başkan John Fitzgerald Kennedy'nin suikastını ve hatta katedralin son ateşini üreten ABD'deki terör saldırısı Notre-Dame, Fransızların birçok tahmininden bazıları olmuştur.