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ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Son dakika haberi... ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu başkanlık seçimlerinde oy sayımı 6 eyalette devam ediyor.

Kritik eyaletler Nevada, Arizona ve Georgia ve Pensilvanya'da Demokratların adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor. Biden, Pensilvanya'yı ya da diğer üç eyaletten ikisini alması halinde başkanlık için yeterli delegeye ulaşacak.Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da, Pensilvanya'yı kazanması şart ancak yeterli değil.

AA
DHA
07.11.2020 10:05 - Son Güncelleme: 07.11.2020 10:05
ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Tüm dünyanın nefeslerinin tuttuğu ABD'deki tarihi seçimde sona geliniyor. ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oy sayımında heyecan dorukta.

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ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Koronavirüs (Covid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen seçime oy sayımı tartışmaları damgasını vurdu. Kritik rol oynaması beklenen dört eyalette Demokrat Parti adayı Joe Biden yarışı önde götürüyor.

ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Pandemi nedeniyle çok sayıda kişinin oyunu posta yoluyla kullanmasına dair tartışma ise hala sürüyor.

ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Demokratların adayı Biden tüm oyların sayılması çağrısını tekrarlarken, Trump ve ekibi posta yoluyla kullanılan oyların sayımında hile yapıldığını belirtiyor.

ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: İşte kritik eyaletlerde son durum

Tartışmalar bir eyalette seçmeni sokağa dökerken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu süreçte sık sık karşı karşıya geliyor.

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