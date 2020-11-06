Haberler Galeri Dünya ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak. ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Pensilvanya'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti. İşte eyalet eyalet ABD seçimindeki son durum…

06.11.2020 18:18 - Son Güncelleme: 06.11.2020 18:29
ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

Amerikalılar 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN SEÇİLECEK
Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

PENSILVANYA'DA BIDEN ÖNE GEÇTİ
Öte yandan Biden, 500 bin oy geriden geldiği Pensilvanya'da da önce eşitliği yakaladı, arkasından saat 17.00 itibariyle yaklaşık 6 bin oy öne geçti. Pensilvanya'da oyların yüzde 98'i sayılmış durumda.

ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…

TRUMP YARGI SÜRECİ BAŞLATTI
ABD'de 59. başkanlık seçim sonuçları henüz sonuçlanmazken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi farklı gerekçelerle eyalet mahkemelerine başvuruyor. Şimdiye kadar, Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin ve Nevada'da oyların yeniden sayılması talebinde bulunuldu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. Başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum
ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. Başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum