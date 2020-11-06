ABD seçimlerinde son durum! Hangi eyalette kim önde? İşte Trump ve Biden’ın kazandığı eyaletler…
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak. ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Pensilvanya'da Demokrat aday Joe Biden öne geçti. İşte eyalet eyalet ABD seçimindeki son durum…
270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN SEÇİLECEK
Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.