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ABD'de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60'tan fazla kurşun yağdırdılar

ABD'de polis şiddeti her geçen gün dozunu artırıyor. George Floyd vakasının bir benzeri daha yaşandı. ABD'de Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu ülkeyi salladı. Yüzlerce kişi Jayland Walker sokağa döküldü... İşte detaylar ve o görüntüler...

04.07.2022 12:13 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:22
ABD’de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60’tan fazla kurşun yağdırdılar

ABD'de polis şiddeti her geçen gün dozunu artırıyor. George Floyd vakasının bir benzeri daha yaşandı. ABD'de Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu ülkeyi salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD’de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60’tan fazla kurşun yağdırdılar

5 POLİS ŞARJÖR BOŞALTTI

Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.

ABD’de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60’tan fazla kurşun yağdırdılar

Akron Polis Şefi Stephen Mylett, Walker'a polislerin kaç mermi sıktığını bilmediğini, adli tıp muayenesi sonucu gencin vücudunda 60'tan fazla kurşun yarasına rastlandığını söyledi.

ABD’de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60’tan fazla kurşun yağdırdılar

Mylett, Walker'ı görüntüleri, "izlenmesi zor" ve "şoke edici" olarak nitelendirirken delillerin Walker'ın trafik takibi sırasında aracının içinden silah kullandığı yönünde olduğunu açıkladı.

ABD’de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60’tan fazla kurşun yağdırdılar

Polis şefi, "Bir polis memuru, olarak hayatındaki en kritik kararı vererek birine ateş ettiğinde, silahının namlusundan çıkan her kurşunun hesabını vermeye hazır olmalıdır." dedi.

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