ABD'de polis dehşeti kan dondurdu! Jayland Walker isimli gence 60'tan fazla kurşun yağdırdılar
ABD'de polis şiddeti her geçen gün dozunu artırıyor. George Floyd vakasının bir benzeri daha yaşandı. ABD'de Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu ülkeyi salladı. Yüzlerce kişi Jayland Walker sokağa döküldü... İşte detaylar ve o görüntüler...
04.07.2022 12:13 - Son Güncelleme: 04.07.2022 12:22
ABD'de polis şiddeti her geçen gün dozunu artırıyor. George Floyd vakasının bir benzeri daha yaşandı. ABD'de Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu ülkeyi salladı.
5 POLİS ŞARJÖR BOŞALTTI
Akron kenti polisi tarafından paylaşılan video kayıtta, en az 5 polisin arabasını bırakıp kaçan Jayland Walker'a şarjörleri boşalıncaya kadar ateş ettiği görüldü.