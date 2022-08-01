ABD'de yılın en büyük yangını! 207 kilometrekareden fazla alana yayılan yangın için olağanüstü hal ilan edildi
ABD'de yılın en büyük yangını olarak kabul edilen ve büyük hasaralara yol açan 5 yangın henüz söndürülemedi. Oregon eyalet sınırının hemen güneyinde yaşanan gök gürültülü fırtınalar büyük bir endişe kaynağı olurken, Siskiyou ilçesinin kırsalında patlak veren yılın en büyük yangını ise iki günde 207 kilometrekareden daha fazla alana yayıldı. California Valisi Gavin Newsom'ın olağanüstü hal ilan ettiği duyuruldu.
ABD'nin California eyaletinde yılın en büyük orman yangınlarıyla mücadele edilirken, bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle alevlerin daha fazla yayılmasından endişe ediliyor.
İtfaiye yetkilileri, California'nın kuzeyinde yer alan Siskiyou ilçesinde başlayan McKinney Fire yangınında şu ana kadar 21 bin hektar alanın küle döndüğünü bildirdi.
Eyalet Valisi Gavin Newsom, Cumartesi günü Siskiyou ilçesinde olağanüstü hal ilan edildiğini belirterek, yangının bölgede etkili olan yüksek sıcaklık, rüzgar ve fırtına nedeniyle yayıldığını bildirdi.
ABD Orman Hizmetleri Sözcüsü Adrienne Freeman, McKinney yangınının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yangının giderek büyüyebileceğini ve itfaiyeciler için tehlikeli olabileceğini söyledi.